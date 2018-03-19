تسيير رحلتين من ميلانو لبرج العرب لتنشيط السياحة بالإسكندرية نهاية إبريل

تسيير رحلتين من ميلانو لبرج العرب لتنشيط السياحة بالإسكندرية نهاية إبريلالإثنين، 19 مارس 2018 03:10 م
مؤتمر السياحة
الإسكندرية ميرفت رشاد وجاكلين منير
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شدد محمد محمد يوسف عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، على ضرورة الاهتمام بالتسويق الإلكترونى، موضحا أن هناك مليار و300 ألف سائح على مستوى العالم، 90% منهم يأتون عن طريق الحجز الإلكترونى لرحلاتهم.
وطالب يوسف فى الجلسة الأولى بعنوان "النهضة السياحية" بمؤتمر "السياحة.. المشكلة والحل"، المنعقدة اليوم الأحد، بالإسكندرية، وتنظمه غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية، تحت رعاية المحافظة ووزارة السياحة، بضروة الاهتمام بسياحة الموانئ، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية كان يستقبل قبل ثورة 25 يناير من 800 الى 900 ألف سائح، ولكن تراجعت هذه الأعداد لعدم وجود فكر تسويقى لميناء الإسكندرية، لافتا إلى ضرورة تطويرها، خاصة بعد اتجاه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لدعم سياحة الموانئ بين قبرص واليونان.
من جانبه قال عصام عزب ممثل إحدى شركات السياحة، إن الشركة تحاول زيادة أسطولها من 8 الى 12 طائرة بنهاية العام الحالى، موضحا أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا من ميلانو إلى برج العرب لدعم حركة السياحة بالإسكندرية نهاية ابريل المقبل، بالإضافة ألى رحلات أخرى إلى الغردقة ومرسى علم.
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