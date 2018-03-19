تسليم 7 سيارات ربع نقل مدعمة للشباب بالوادي الجديد أول إبريل

تسليم 7 سيارات ربع نقل مدعمة للشباب بالوادي الجديد أول إبريلالإثنين، 19 مارس 2018 07:21 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن منتصر عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد أنه سوف يتم تسليم 7 سيارت ربع نقل مدعمة من جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وذلك في أول إبريل القادم.
وأوضح عبد الرحيم فى بيان له بأن تكلفة السيارة الواحدة 206 ألف جنيه يتم دفع مقدم 25% ويسدد الباقي علي 6 سنوات بفائدة 5.5 % .
وأشار عبد الرحيم بأن السيارات المقدمة سوف تساهم في إقامة مشروعات مختلفة في النقل والتوزيع للبضائع والسلع المختلفة مما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب علي أرض المحافظة .
الجدير بالذكر بأنه في فبراير الماضي تم إجراء قرعة علنية شهدها اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة وحضرها كافة المتقدمين وعددهم 45 لإختيار 7 اشخاص منهم .
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