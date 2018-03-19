تركيا: نجحنا فى السيطرة على حدودنا مع سوريا







كتب محسن البديوى ووكالات

قال نائب رئيس الوزراء التركى، اليوم الاثنين، ان الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السورية وأن بلاده جمعت معظم الأسلحة التى قدمتها أمريكا.

وأشار إلى أن تركيا قللت بشكل كبير التهديدات على حدودها بالسيطرة على عفرين. موضحا إن بلاده لن تبقى فى عفرين، وسوف تسلم المنطقة لأهلها الأصليين.