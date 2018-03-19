تركيا: الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السورية

تركيا: الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السوريةالإثنين، 19 مارس 2018 12:22 م
الجيش التركى فى عفرين
رويترز
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قال نائب رئيس الوزراء التركى، اليوم الاثنين، ان الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السورية وأن بلاده جمعت معظم الأسلحة التى قدمتها أمريكا.
وأشار إلى أن تركيا قللت بشكل كبير التهديدات على حدودها بالسيطرة على عفرين.
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