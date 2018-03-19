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الإثنين، 19 مارس 2018 12:37 م
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تركيا: الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السورية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:22 م
تركيا: الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السورية الجيش التركى فى عفرين





رويترز
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قال نائب رئيس الوزراء التركى، اليوم الاثنين، ان الجماعات الإرهابية تركت وراءها أسلحة فى عفرين السورية وأن بلاده جمعت معظم الأسلحة التى قدمتها أمريكا.

وأشار إلى أن تركيا قللت بشكل كبير التهديدات على حدودها بالسيطرة على عفرين.


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