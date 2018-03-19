ترامب يؤيد عقوبة الإعدام لبعض مهربى المخدرات







(أ ف ب)

سيقدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، خطة لمكافحة المخدرات تنص خصوصا على فرض عقوبة الاعدام على بعض مهربى المخدرات.

وقال مسؤول فى البيت الأبيض أثناء عرضه الخطوط العريضة للخطة أن "وزارة العدل ستطالب بعقوبة الإعدام لمهربى المخدرات عندما يكون ذلك ممكنا بموجب القوانين المطبقة حاليا" ،ولم يشأ المسؤول توضيح الحالات التى يمكن فيها اللجوء إلى هذه العقوبة.

وسيقدم ترامب تفاصيل خطته فى خطاب فى مانشستر فى نيوهامشير الولاية التى تضربها بقوة هذه "الآفة" على حد تعبير ترامب، وتعاطى المخدرات الذى يشكل ازمة حقيقية للصحة العامة فى الولايات المتحدة من القضايا التى جعلها ترامب اولوية فى رئاسته.

وفى الولايات المتحدة سجلت وفاة 64 الف شخص بجرعات زائدة اغلبهم من مشتقات الافيون والهيرويين، فى 2016. وهذه الفئة من المخدرات تشمل الادوية المسكنة التى تباع بوصفة طبية مثل الاوكسيكونتين والفنتانيل، والهيرويين الممزوج بمواد صناعية.

وخلال اجتماع فى البيت الابيض مطلع مارس، أكد ترامب أن الدول التى تطبق الإعدام على مهربى المخدرات تعانى من "مشاكل أقل بكثير" من تلك التى تواجهها الولايات المتحدة.

وأضاف "نحتاج الى الحزم سنكون صارمين جدا فى العقوبات". وتابع الرئيس الأمريكى"اذا قتلتم احدا يصدر عليكم حكم بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. هؤلاء يمكنهم قتل الفين أو ثلاثة آلاف شخص ولا يحصل لهم شئ".

لكن فكرة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ضد بعض المهربين لا تلقى اجماع الطبقة السياسية الأمريكى.

وقال السناتور الديمقراطى عن ماساتشوستس أيد ماركى محذرا "لن نحل أزمة المخدرات بالسجن والاعدام". وأضاف أن "مقترحات متطرفة مثل اللجوء إلى عقوبة الاعدام لا تؤدى سوى إلى إطالة امد وصمة العار المرتبطة بتعاطى المخدرات وإلى حرف الانتباه عن الجدل الضروى حول المبادرات الصحية العامة التى لا بد منها لانقاذ أرواح".

وتنص خطة البيت الأبيض أيضا على العمل من أجل "خفض الطلب" على هذه الأنواع من المخدرات بفضل التعليم ومكافحة تأمينها بوصفات طبية. وهى تشدد على ضرورة "مساعدة الذى يبذلون جهودا ضد الأدمان".