تدشين مبادرة لتوزيع 500 شهادة أمان فى الغربية غدا







الغربيه محمد طارق

تدشن محافظة الغربية،مبادرة بنك مصر لشهادة الأمان لتوزيع أكثر من 500 شهادة أمان تحت رعاية مجلس الشباب المصرى والمجلس الاستشارى للشباب وبرئاسة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وذلك غدا الثلاثاء فى تمام الساعه الرابعه عصرا بقاعه المؤتمرات بجامعه طنطا.