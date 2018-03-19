تدريب 250 طبيب على الجودة للحصول على الترقية بمديرية الصحة بالمنوفية

تدريب 250 طبيب على الجودة للحصول على الترقية بمديرية الصحة بالمنوفيةالإثنين، 19 مارس 2018 01:41 م
جانب من التدريب
المنوفية_ محمد فتحى
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قامت إدارة الجودة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية،برئاسة الدكتورة رشا خضر مدير إدارة الجودة بالمديرية،بتدريب 42 طبيب بمحافظة المنوفية على الجودة ليصبح إجمالى عدد المتدربين 250 طبيب وذلك كشرط أساسى للحصول على الترقية،تحت إشراف الدكتورة رفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بالمنوفية،الدكتور محمد الهياتمى وكيل المديرية.
وإحتوى البرنامج التدريبى على أمن وسلامة المريض والملفات الطبية ومفاهييم ومعايير الجودة ، مما يكون له الأثر فى تحسيين الخدمة المقدمة للمرضى .
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