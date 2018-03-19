video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحويل حالة من مصابى الأتوبيس السياحى بمرسى علم إلى مستشفى الغردقة

الإثنين، 19 مارس 2018 04:48 م
تحويل حالة من مصابى الأتوبيس السياحى بمرسى علم إلى مستشفى الغردقة أحدى السائحات المصابين بإنقلاب الإتوبيس السياحى





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة مرسى علم، إنه جارٍ تحويل حالة من مصابى حادث انقلاب الأتوبيس السياحى، بالكيلو 90 طريق مرسى علم - إدفو، إلى مستشفى الغردقة العام لإصابتها بكسر فى الحوض .

وأضاف رئيس مدينة مرسى علم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طريق إدفو - مرسى علم، به أعمال صيانة، مؤكدًا أن الحافلات السياحية ممنوع المرور بها، إلا أن سائق الأتوبيس استقرب المسافة .

يذكر أن الحادث وقع ظهر اليوم بالكيلو 90 طريق مرسى علم - إدفو، وكان فى طريقه من مدينة الغردقة إلى مدينة أسوان، فى رحلة يومية، ما أدى إلى إصابة 22 سائحا بلغاريا، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف، وآخر مصرى "السائق"، حيث تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد .

وأكد مصدر طبى من مستشفى جرحات اليوم الواحد، أن جميع إصابات السياح سطحية، وسحجات، وكسور، وحالة واحدة تعانى من كسر فى الحوض، وجارٍ نقلها لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة .

 

 

الاتوبيس الذى تعرض للانقلاب
الاتوبيس الذى تعرض للانقلاب

 

احد السياح المصابين
احد السياح المصابين

 

السياح داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد
السياح داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد



 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 22 سائحا بلغاريا فى انقلاب أتوبيس سياحى بمرسى علم

البحرالاحمر

اخبار مصر

طريق مرسى علم

ادفو

مستشفى جرحات اليوم الواحد

انقلاب اتوبيس سياحى

طريق مرسى علم ادفو




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة