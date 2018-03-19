تحويل حالة من مصابى الأتوبيس السياحى بمرسى علم إلى مستشفى الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة مرسى علم، إنه جارٍ تحويل حالة من مصابى حادث انقلاب الأتوبيس السياحى، بالكيلو 90 طريق مرسى علم - إدفو، إلى مستشفى الغردقة العام لإصابتها بكسر فى الحوض .

وأضاف رئيس مدينة مرسى علم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طريق إدفو - مرسى علم، به أعمال صيانة، مؤكدًا أن الحافلات السياحية ممنوع المرور بها، إلا أن سائق الأتوبيس استقرب المسافة .

يذكر أن الحادث وقع ظهر اليوم بالكيلو 90 طريق مرسى علم - إدفو، وكان فى طريقه من مدينة الغردقة إلى مدينة أسوان، فى رحلة يومية، ما أدى إلى إصابة 22 سائحا بلغاريا، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف، وآخر مصرى "السائق"، حيث تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد .

وأكد مصدر طبى من مستشفى جرحات اليوم الواحد، أن جميع إصابات السياح سطحية، وسحجات، وكسور، وحالة واحدة تعانى من كسر فى الحوض، وجارٍ نقلها لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة العامة .



الاتوبيس الذى تعرض للانقلاب



احد السياح المصابين



السياح داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد





