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الإثنين، 19 مارس 2018 04:26 م
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تحرير 44 محضرا ضد المخالفين وإصدار 33 قرار غلق إدارى فى حملة للصحة بدمياط

الإثنين، 19 مارس 2018 03:32 م
تحرير 44 محضرا ضد المخالفين وإصدار 33 قرار غلق إدارى فى حملة للصحة بدمياط حملة للصحة - أرشيفية





دمياط معتز الشربينى
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمباط، عن نتائج تنفيذ حملتها الشهرية لمراقبة الأغذية على مستوى الإدارات الصحية الخمس، "دمياط ، فارسكور، الزرقا، كفر سعد، كفر البطيخ ".
 
وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط، أن الحملة أسفرت عن، تحرير 44 محضرا ضد المحال التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما تم إصدار 33 قرار غلق إدارى للمحلات لمخالفتها شروط الترخيص.
 
 

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