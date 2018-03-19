تحرير 44 محضرا ضد المخالفين وإصدار 33 قرار غلق إدارى فى حملة للصحة بدمياط







دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمباط، عن نتائج تنفيذ حملتها الشهرية لمراقبة الأغذية على مستوى الإدارات الصحية الخمس، "دمياط ، فارسكور، الزرقا، كفر سعد، كفر البطيخ ".

وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط، أن الحملة أسفرت عن، تحرير 44 محضرا ضد المحال التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، كما تم إصدار 33 قرار غلق إدارى للمحلات لمخالفتها شروط الترخيص.