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تحرير 1239 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 19 مارس 2018 06:44 م
تحرير 1239 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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 نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1239 مخالفة مرورية متنوعة و شملت372 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و41 مخالفة إزالة ملصقات و64 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و143 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو43  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 32 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 41  رخصة لمخالفة البيئة و 102 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 38 رخصة لمخالفة خط السير و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و39 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 64 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 73 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 42مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و44 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و50 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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