تحرير 1066 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرا إجرامية، وضبط حائزى ومتاجرى الأسلحة والمخدرات والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير 1066 مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما تمكنت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ 2145 حكما قضائية بالحبس وضبط 24 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

ومن ناحية أخرى نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وأسفرت الحملة التى شارك فيها المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور ، عن رفع وإزالة 534 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة.