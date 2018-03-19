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الإثنين، 19 مارس 2018 04:42 م
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"تحديث الصناعة" يوقع عقدا مع تحالف دولى لإنشاء مدن نسيجية بمحافظات مصر

الإثنين، 19 مارس 2018 04:43 م
"تحديث الصناعة" يوقع عقدا مع تحالف دولى لإنشاء مدن نسيجية بمحافظات مصر جانب من التوقيع





كتب – إسلام سعيد
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وقع المهندس أحمد طه برعى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة عقد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط العام وخارطة الطريق لإنشاء عدد من المدن النسيجية فى محافظات مصر، والتى سوف يقوم بإعدادها تحالف دولى ممثل فى شركة Gherzi Engineering Zurich LTD  مع شركة CTMTC الصينية ويقوم البنك المركزى المصرى بتمويل تكلفة اعداد الدراسة.

وقال المهندس أحمد طه، اليوم الإثنين، فى تصريحات له، إن العقد يهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية القومية للصناعات النسيجية "رؤية 2025" والتى تهدف الى خلق مليون فرص عمل جديدة وجذب استثمارات بقيمة 13.5 مليون دولار والوصول بحجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 10 مليارات دولار.

 

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