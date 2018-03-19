تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع عقدا بـ180 مليون دولار لتطوير مطار الفجيرة







كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات ومجموعة الصحراء (إماراتية) قد فاز بمشروع أعمال تطوير مطار الفجيرة الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة قيمته حوالى 180 مليون دولار، وتبلغ حصة شركة أوراسكوم نسبة قدرها 60% من قيمة العقد.

يشمل المشروع، بحسب بيان شركة أوراسكوم، جميع أعمال البنية التحتية الرئيسية لتطوير المطار بما فيها إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية وتوسيع مدرج الطائرات الحالى وإنشاء مدرج جديد للطوارئ مع الممرات السريعة، هذا إلى جانب تركيب جميع الأنظمة الخاصة بالمطار.

تتميز شركة أوراسكوم بخبراتها الواسعة فى قطاع المطارات، حيث نفذت أعمال مماثلة لغالبية المطارات العسكرية والمدنية فى مصر وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولى فى المملكة العربية السعودية وقاعدة الظفرة الجوية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يؤكد هذا المشروع على استمرار استراتيجية الشركة فى التركيز على المشروعات المتخصصة ذات الجودة فى قطاعاتها الرئيسية التى تتميز فيها، والتى تقوم بتنفيذها داخل وخارج جمهورية مصر العربية.