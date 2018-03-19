تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع عقدا بـ180 مليون دولار لتطوير مطار الفجيرة

تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع عقدا بـ180 مليون دولار لتطوير مطار الفجيرةالإثنين، 19 مارس 2018 08:53 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أن تحالف أوراسكوم للإنشاءات ومجموعة الصحراء (إماراتية) قد فاز بمشروع أعمال تطوير مطار الفجيرة الدولى بدولة الإمارات العربية المتحدة قيمته حوالى 180 مليون دولار، وتبلغ حصة شركة أوراسكوم نسبة قدرها 60% من قيمة العقد.
يشمل المشروع، بحسب بيان شركة أوراسكوم، جميع أعمال البنية التحتية الرئيسية لتطوير المطار بما فيها إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية وتوسيع مدرج الطائرات الحالى وإنشاء مدرج جديد للطوارئ مع الممرات السريعة، هذا إلى جانب تركيب جميع الأنظمة الخاصة بالمطار.
تتميز شركة أوراسكوم بخبراتها الواسعة فى قطاع المطارات، حيث نفذت أعمال مماثلة لغالبية المطارات العسكرية والمدنية فى مصر وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولى فى المملكة العربية السعودية وقاعدة الظفرة الجوية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يؤكد هذا المشروع على استمرار استراتيجية الشركة فى التركيز على المشروعات المتخصصة ذات الجودة فى قطاعاتها الرئيسية التى تتميز فيها، والتى تقوم بتنفيذها داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
إضافة تعليق
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة