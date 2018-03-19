تجديد حبس 3 متهمين 45 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية







كتب: أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى، تجديد حبس كلا من "عاطف. ر"و "عماد . إ" و" أحمد.ح"، 45 يوما على ذمة التحقيق، كما أخلت المحكمة سبيل المتهم " رضا. ش" بضمان عنوانه الشخصى.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندى، وأمانة سر سيد نجاح و محمد فريد وصلاح نوير.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين "عاطف. ر"و "عماد . إ" و" أحمد.ح"، فى القضية التى تحمل رقم 50890 لسنة 2017، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، ومقاومة السلطات والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها تعطيل سير مؤسسات الدولة.