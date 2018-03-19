تجديد حبس مونتير فيلم "سالب 1095" 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على الدولة

تجديد حبس مونتير فيلم "سالب 1095" 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على الدولةالإثنين، 19 مارس 2018 07:25 م
كلابش - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق
جددت منذ قليل، جهات التحقيق المختصة، حبس المونتير طارق زيادة، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامه بإنتاج فيلم تسجيلى بعنوان "سالب 1095 يوم"، يهدف لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة .
ويشار إلى أن الفيلم شمل أحاديث لكل من، حمدى قشطة، وعزة سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالى حرب، ومازن حسن، وإلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة