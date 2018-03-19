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تجديد حبس مونتير فيلم "سالب 1095" 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على الدولة

الإثنين، 19 مارس 2018 07:25 م
تجديد حبس مونتير فيلم "سالب 1095" 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على الدولة كلابش - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
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جددت منذ قليل، جهات التحقيق المختصة، حبس المونتير طارق زيادة، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامه بإنتاج فيلم تسجيلى بعنوان "سالب 1095 يوم"، يهدف لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة .

ويشار إلى أن  الفيلم شمل أحاديث لكل من،  حمدى قشطة، وعزة سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالى حرب، ومازن حسن، وإلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.

 


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