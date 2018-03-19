تجديد حبس مونتير فيلم "سالب 1095" 15 يومًا لاتهامه بالتحريض على الدولة

ويشار إلى أن الفيلم شمل أحاديث لكل من، حمدى قشطة، وعزة سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالى حرب، ومازن حسن، وإلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.