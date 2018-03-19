تجديد حبس متهمين 45 يوما للانضمام لجماعة إرهابية







كتب: أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندى، وأمانة سر سيد نجاح ومحمد فريد وصلاح نوير، تجديد حبس كلا من "هيثم.م"و "السيد.م"، 45 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالانضمام للإخوان.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين "هيثم م"، و"السيد .م"، فى القضية التى تحمل رقم 33961 لسنة 2017، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، ومقاومة السلطات والتخطيط لأعمال إرهابية.