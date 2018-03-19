video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين 45 يوما للانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين، 19 مارس 2018 03:16 م
تجديد حبس متهمين 45 يوما للانضمام لجماعة إرهابية محكمة -أرشيفية





كتب: أحمد حسنى
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومحمد أحمد الجندى، وأمانة سر سيد نجاح ومحمد فريد وصلاح نوير، تجديد حبس كلا من "هيثم.م"و "السيد.م"، 45 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بالانضمام للإخوان.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين "هيثم م"، و"السيد .م"،  فى القضية التى تحمل رقم 33961 لسنة 2017، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون تصريح، ومقاومة السلطات والتخطيط لأعمال إرهابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس متهم 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

اخبار الحوادث

امن الدولة

الانضمام لجماعة ارهابية

جنايات الجيزة

تجديد حبس




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة