تجديد حبس عاطل قتل عاملا تدخل لفض مشاجرة فى البساتين

جثة - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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أمرت محكمة جنح البساتين، بتجديد حبس عاطل، قتل عامل بمطواة لتدخله لفض مشاجرة في دائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين، يفيد مصرع طالب في منطقة بئر أم سلطان، دائرة القسم على الفور انتقل فريق من مباحث القسم، بقيادة المقدم على فيصل، رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، إلى مكان الواقعة.
وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى "م.ع" 24 سنة طالب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة " ف.س" 23 سنة، عاطل، وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهم.
وبمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة عقابا للمجنى عليه لتدخله لفض مشاجرة بينه وبين آخر، فاعتدى عليه بمطواة كانت بحوزته، مما تسبب فى وفاته.
تحرر محضر بالواقعة رقم 6021 جنح البساتين، وأخطرت النيابة التى أمرت بقرارها السابق فيما تواصل التحقيقات مع المتهم.
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