video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل قتل عاملا تدخل لفض مشاجرة فى البساتين

الإثنين، 19 مارس 2018 01:41 م
تجديد حبس عاطل قتل عاملا تدخل لفض مشاجرة فى البساتين جثة - أرشيفية





كتب ــ على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت محكمة جنح البساتين، بتجديد حبس عاطل، قتل عامل بمطواة لتدخله لفض مشاجرة في دائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين، يفيد مصرع طالب في منطقة بئر أم سلطان، دائرة القسم على الفور انتقل فريق من مباحث القسم، بقيادة المقدم على فيصل، رئيس المباحث والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، إلى مكان الواقعة.
 
وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى "م.ع" 24 سنة طالب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة " ف.س" 23 سنة، عاطل، وبتكثيف التحريات تم القبض على المتهم.
 
وبمواجهته بالتحريات، اعترف بارتكاب الواقعة عقابا للمجنى عليه لتدخله لفض مشاجرة بينه وبين آخر، فاعتدى عليه بمطواة كانت بحوزته، مما تسبب فى وفاته.
 
تحرر محضر بالواقعة رقم 6021 جنح البساتين، وأخطرت النيابة التى أمرت بقرارها السابق فيما تواصل التحقيقات مع المتهم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 4 أشخاص فى اتهامهم بطعن حارس جراج فى البساتين

البساتين

قتل

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاجرة

جريمة قتل




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة