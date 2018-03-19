تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين







كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.41%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05%.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93%.