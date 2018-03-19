تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريينالإثنين، 19 مارس 2018 12:15 م
ارشيفية - بورصه
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.41%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05%.
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93%.
إضافة تعليق
"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن
صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة