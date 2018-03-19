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تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين

الإثنين، 19 مارس 2018 12:15 م
تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين ارشيفية - بورصه





كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.41%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05%.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93%.

 

 

 

 

 


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