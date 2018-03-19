تأجيل محاكمة 30 متهما فى "أحداث عنف المطرية" لـ 16 مايو

تأجيل محاكمة 30 متهما فى "أحداث عنف المطرية" لـ 16 مايوالإثنين، 19 مارس 2018 01:09 م
المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، الإثنين، تأجيل محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لـ 16 مايو لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015
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