تأجيل محاكمة ريهام سعيد بـ"خطف الأطفال" لـ21 مارس واستمرار حبس المتهمين







كتب أمنية الموجى وأحمد حسنى - تصوير أحمد معروف

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد البدوى، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 آخرين بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيونى الذى تقدمه، فى اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر لجلسة 21 مارس مع استمرار حبس المتهمين، وعرض المتهم الثانى على الطب الشرعى.

وطالب بهاء أبو شقة، عضو هيئة دفاع الإعلامية ريهام سعيد، بتفريغ هاتف موكلته لإثبات براءتها مما نسب إليها بالقضية، كما طالب بإخلاء سبيلها علي ذمة التحقيقات في القضية، فيما طالب جميل سعيد عضو هيئة الدفاع أيضًا بضرورة مراعاة أنها قدمت نفسها للأمن ولم يلقى القبض عليها، وأنها توجهت لقسم الشرطة بعد تردد أنباء عن هروبها.

بينما طالب دفاع الـ7 متهمين الآخرين بإخلاء سبيلهم، وطلب دفاع المتهم الثانى بعرض موكله على الطب الشرعى.

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد أحال ريهام سعيد وباقى المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصى مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلى النيابة، برئاسة إسلام الجوهرى رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، عن أن ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها ارتكبوا واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف، موضوع الاتهام، جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية وبقية المتهمين ، للجرائم المنسوبة إليهم، عبر تحريضهم له على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.



















































































