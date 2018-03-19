تأجيل دعوى رفع أغنية "معدى الناس" من اليوتيوب لجلسة 15 يوليو المقبل

تأجيل دعوى رفع أغنية "معدى الناس" من اليوتيوب لجلسة 15 يوليو المقبلالإثنين، 19 مارس 2018 02:40 م
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى رفع ووقف عرض أغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب، من على موقع اليوتيوب، لجلسة 15 يوليو للإعلان بالصحيفة.
وكانت شركة ناى فور ميديا المنتجة لأغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب، قد أقامت دعوى رقم 2051 اختصمت فيها إحدى شركات الإعلانات ومقرها مدينة دبى بدولة الإمارات، لقيامها بعرض أغنية معدى الناس على موقع اليوتيوب، دون إذن منها، وتسببها فى وقوع خسائر مادية ومعنوية.
وطلب مقيم الدعوى من المحكمة إلزام شركة الإعلانات برفع أغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب من موقع اليوتيوب، وإلزامها بدفع غرامة خمسون ألف جنيه مصرى تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.
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