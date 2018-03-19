video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل دعوى رفع أغنية "معدى الناس" من اليوتيوب لجلسة 15 يوليو المقبل

الإثنين، 19 مارس 2018 02:40 م
تأجيل دعوى رفع أغنية "معدى الناس" من اليوتيوب لجلسة 15 يوليو المقبل المحكمة الاقتصادية - أرشيفية





كتب: محمد أبو ضيف
إضافة تعليق

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى رفع ووقف عرض أغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب، من على موقع اليوتيوب، لجلسة 15 يوليو للإعلان بالصحيفة.

 

وكانت شركة ناى فور ميديا المنتجة لأغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب، قد أقامت دعوى رقم 2051 اختصمت فيها إحدى شركات الإعلانات ومقرها مدينة دبى بدولة الإمارات، لقيامها بعرض أغنية معدى الناس على موقع اليوتيوب، دون إذن منها، وتسببها فى وقوع خسائر مادية ومعنوية.

 

وطلب مقيم الدعوى من المحكمة إلزام شركة الإعلانات برفع أغنية معدى الناس للفنان عمرو دياب من موقع اليوتيوب، وإلزامها بدفع غرامة خمسون ألف جنيه مصرى تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى 2017 عمرو دياب "معدى الناس".. لا يعرف دوما إلا القمة

وقف عرض أغنية معدى الناس

معدى الناس

أخبار المحاكم

المحكمة الإقتصادية

الفنان عمرو دياب

أخبار مصر




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة