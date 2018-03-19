تأجيل الطعن على حكم عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة بترسيم الحدود لـ16أبريل







كتب ــ أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة 16أبريل المقبل.

اختصم الطعن رقم 92556 لسنة 63 قضائية علّيا خالد على المحامى .

كانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن .

اختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كل من، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى ابراهيم ابو كيلة المحامي وأشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية .

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.