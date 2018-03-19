بيت العائلة بكفر الشيخ: إقبال مصريى الخارج على الانتخابات نموذج مشرف للوطنية







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال القمص ياكوبس أسعد، نائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، ورئيس لجنة الخطاب الدينى، إن المشهد الحضارى الذى شهدته القنصليات والسفارات المصرية فى العالم كله، ملحمة تاريخية، وكان توافد المصريين ووقوفهم فى طوابير أبلغ رد على كل المتشككين، مؤكداً أن الانتخابات التى شهدها العالم خارج مصر، نموذج مصغر للانتخابات الرئاسية فى المحافظات المصرية، مؤكداً أن إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية نموذج مشرف للوطنية ونحشد لتأييد الرئيس بالمحافظات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمه العاملون فى مركز البحوث وقطاع الإنتاج والزراعة الآلية، تحت اشراف وحضور الدكتور خالد أبو شادى مدير محطة البحوث، والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر،والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية أمين عام الحملة بقطاع وسط الدلتا، والقمص ياكوبس أسعد، نائب رئيس بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وأشرف صحصاح، رئيس لحنة السياحة والإعلامى ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ،وجورج سمير أمين المهنيين بالحملة، وعلاء عبد الله المسئول الإعلامى لحملة كلنا معاك من أجل مصر، وعلاء العريان منسق بيت العائلة، والدكتور علاء طولان مدير مركز بحوث الأسماك.

وأضاف أشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة والإعلامى ببيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، أن بشائر الخير بدأت تتوافد من الخارج، وبدأت السياحة تعود لمكانتها بعد أن افتقدناها فى السنوات السابقة، مؤكداً أن بيت العائلة المصرية سيتواجد بأعداد كبيرة أمام وداخل اللجان، مطالباً عظيمات مصر بالتواجد فى اللجان الانتخابية،وتشجيع الرجال والشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدكتور الغمرى الشوادفي، أمين التنظيم بالحملة بكفرالشيخ، لن يتحدث عن رد الجميل للرئيس فهو لا يحتاج لرد جميل وإنما نتحدث عن رد الجميل لمصر،ورفعت شأن مصر خلال الفترة القادمة، مطالباً جموع أبناء الشعب المصرى بالنزول أيام الانتخابات والمشاركة فى عمليات التصويت وانتخاب الرئيس لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التى تحققت على أرض مصر وعودة مصر بقوة على الساحتين العربية والعالمية.

وقال أكد الدكتور على أبو شوشة، الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، إلى أننا هننزل للمشاركة فى الانتخابات لدعم الرئيس السيسى ولصالح مصر الغالية علينا جميعا ردا على تلك الدول التى تحارب مصر، فقد حب الله مصر برجال أوفياء يحبونها ويحموها، راجياً من الحضور المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة لضمان حصول محافظة كفرالشيخ على المركز الأول فى التصويت للرئيس السيسى بين جميع المحافظات".

وأكد الدكتور بطرس يوسف، باحث بمركز البحوث، إن شباب المحافظة سيتواجدون لتنظيم دخول كبار السن للجان، وسيدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، داعياً كل شباب المحافظة ليكونوا عل قدر المسئولية تجاه وطنهم، لدعم الإستقرار والتنمية .



القمص ياكوبس



الحضور بمؤتمر دعم الرئيس



الحضور فى المؤتمر الحاشد



جانب من المنصة الرئيسية



دعوة لعظيمات مصر للحشد



جانب من الحضور



الدكتور علاء طولان ومبايعة ودعم للرئيس



الحضور فى المؤتمر



جانب من الاعلاميين