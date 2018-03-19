بوتين لماكرون: لا يوجد أدلة للاتهامات فى قضية سكريبال

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أعلن القصر الرئاسى الروسى (الكرملين) ، اليوم الإثنين ، أن الرئيس فلاديمير بوتين لفت انتباه نظيره الفرنسى مانويل ماكرون إلى عدم وجود أدلة للاتهامات فى قضية سكريبال ، وأكد الاستعداد للتحقيق المشترك.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الكرملين ذكر أنه ، خلال اتصال هاتفى بين الرئيسين ، تم التطرق إلى حادثة سولزبيرى ، وأن الجانب الروسى أشار إلى عدم وجود أدلة ضد روسيا ، وتم التأكيد على الاستعداد للتحقيق المشترك حول ما حدث.