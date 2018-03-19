بوتين: روسيا دمرت كل أسلحتها الكيماوية

بوتين: روسيا دمرت كل أسلحتها الكيماويةالإثنين، 19 مارس 2018 10:01 ص
بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا دمرت كل الأسلحة الكيماوية على عكس عدد من الشركاء.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله - تعليقا على اتهام روسيا بتسميم الموظف السابق فى جهاز الاستخبارات سيرجى سكريبال - "روسيا ليس لديها مثل هذه الأدوات.. دمرنا جميع أسلحتنا الكيماوية تحت إشراف المراقبين الدوليين، وقمنا بذلك فى المقدمة على النقيض من شركائنا، الذين وعدوا لكنهم لم يوفوا بالتزاماتهم بكل أسف".
وأضاف "مستعدون للتعاون، وعلى استعداد للمشاركة فى التحقيقات الضرورية.. ومن أجل هذا يجب أن يكون هناك تحرك من الجانب الآخر".
وشدد الرئيس الروسى على أن روسيا مستعدة للتعاون مع الشركاء الأجانب للتغلب على أية صعوبات فى العلاقات معها.
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