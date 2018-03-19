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الإثنين، 19 مارس 2018 01:40 م
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بلومبرج: البنوك الصينية تمول 85% من مشروع برج العاصمة الإدارية

الإثنين، 19 مارس 2018 01:17 م
بلومبرج: البنوك الصينية تمول 85% من مشروع برج العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة





كتبت ريم عبد الحميد
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سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على مشروع بناء أعلى برج فى أفريقيا والذى سيتم فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

ونقلت بلومبرج عن مسئول رفيع المستوى بشركة هندسة البناء الصينية الحكومية قوله، إن البنوك الصينية ستقدم 85% من التمويل المطلوب للمشروع الذى تصل إجمالى تكلفته إلى 3 مليار دولار، والذى تقوم الشركة بتطويره مع وزارة الإسكان المصرية المسئولة عن نسبة الـ 15% الباقية من تكلفة المشروع.

 

وقال زاهو كيانج، نائب المدير العام للشركة الصينية فى مصر، إن شركته تتفاوض مع عدد من المتعاقدين المحليين لكنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية.

 

وستحصل مصر على فترة ما بين 36 إلى 42 شهر، لإكمال بناء البرج قبل البدء فى رد القرض على 10 سنوات، حسبما قال مساعد وزير الإسكان خالد عباس.

 

ولا يزال يجرى التفاوض على شروط القرض، لكن من المتوقع أن يكون معدل الفائدة بين 2 إلى 3% مضيفا أن حصة وزارة الإسكان مدعوة أيضا بضمان سداد سيادى.

 

وقالت بلومبرج إن العاصمة الإدارية الجدية واحدة من المشروعات الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسي ويهدف إلى إنشاء مدينة من أحدث المدن ستنقل إليها الوزارات الحكومية وغيرها من الخدمات. وتم الكشف عن المشروع فى الوقت الذى بدأت فيه مصر سلسلة من التغييرات الشاملة التى تهدف إلى إنعاش الاقتصاد بعض التراجع الذى تعرض له فى أعقاب ثورة يناير 2011.

 

 


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