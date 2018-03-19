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بعد نفوق الحصان "تجويد".. روشتة الأطباء البيطريين لحماية الخيول العربية

الإثنين، 19 مارس 2018 07:38 م
بعد نفوق الحصان "تجويد".. روشتة الأطباء البيطريين لحماية الخيول العربية الحصان تجويد





كتبت آية دعبس
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أثار نفوق الحصان المصرى "تجويد" بمحطة الزهراء، والمقدرة قيمته بحوالى 10 مليون دولار، بسبب ورم فى الحنجرة، أزمة حول مدى التزام مزارع الخيول بمعايير الصحة والسلامة، للحفاظ على تلك الأنواع من الخيول والتى تمثل ثروة قومية مصرية.

 

الدكتور أشرف شمعة، رئيس قسم الجراحة والتخدير بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حدد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مجموعة من الإجراءات الضرورية التى لابد من مراعاتها بالمحطات، وتضمنت:

 

1 – تحديد الأمراض التى تظهر من وقت لآخر بالمزارع الخاصة بالخيول، من خلال المختصين بالطب البيطرى.

2 – توفير كافة اللقاحات والأدوية الخاصة بالتحصين ضدها، وعلاجها حال الإصابة الفعلية بها.

3 –  الاهتمام بتوفير الرعاية الطبية البيطرية الدائمة والمناسبة للخيول.

4 – الالتزام بوجود إشراف بيطرى مستمر، نظرا لارتفاع أسعار الخيول العربية والتى تصل إلى 15 مليون دولار، واعتبارها خسارة.

5 -  الاستعانة بكليات الطب البيطرى، فى توفير المساعدات اللازمة كجامعة القاهرة والتى تولى اهتماما بالخيول، كونها ثروة قومية.

 


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محطة الزهراء للخيول

محطة الزهراء

الحصان تجويد

الطب البيطرى

الخيول العربية




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