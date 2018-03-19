بريطانيا: إنكار روسيا ضلوعها بحادث تسميم الجاسوس "مناف للعقل"الإثنين، 19 مارس 2018 11:39 ص
بوريس جونسون
إضافة تعليق
قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن روسيا مخطئة بإنكار مسؤوليتها عن الهجوم بغاز للأعصاب على عميل مزدوج روسى سابق على الأراضى البريطانية فى الرابع من مارس الجارى.
وأضاف للصحفيين، قبيل اجتماع مع نظرائه فى بروكسل لإطلاعهم على هذه الواقعة، "الإنكار الروسى مناف للعقل إلى حد بعيد".
وقال "هذه استراتيجية روسية كلاسيكية لن يخدعوا أحدا بعد الآن" مضيفا "نادرا ما ستجد بلدا على هذه المائدة هنا فى بروكسل لم يتأثر خلال الأعوام الماضية من نوع ما من السلوك الروسى المؤذى والمعرقل".
إضافة تعليق
فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال
فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة