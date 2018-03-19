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بروتوكول تعاون بين "صناعة الأثاث" و"الفنون التطبيقية" لتدريب طلاب التصميم

الإثنين، 19 مارس 2018 05:25 م
بروتوكول تعاون بين "صناعة الأثاث" و"الفنون التطبيقية" لتدريب طلاب التصميم افتتاح معرض أعمال الطلاب





كتبت: دانه الحديدى
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وقعت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس أحمد حلمى، بروتوكول تعاون مع قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وذلك على هامش فاعليات المؤتمر الخاص بالقسم.

وشهد المؤتمر إلقاء عدد من المحاضرات للطلبة، والتى ألقاها المهندس أحمد حلمى رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس شريف عبد الهادى نائب رئيس الغرفة، وعمرو عرنسة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، وباسم عبد الرحمن، مدير المكتبة المتخصصة للتراث  بالجامعة الأمريكية، كما تضمن المؤتمر معرض لأعمال الطلاب والفرق المختلفة عن إنتاجها لهذا العام، ومعرض عن تدوير مخلفات ورش النجارة لتصميم أفكار طلابية للاستفادة من تلك المخلفات.

ومن جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن الهدف من البروتوكول هو الارتقاء بالعملية التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل الخارجى، ومساعدة كل من لديه موهبة التصميم، إضافة إلى خلق نقطة التقاء، ومد جسور للتواصل، تربط المصممين، ومهندسى الديكور، بالصناع المصريين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة قوية للتصنيع المحلى بأفكار وأذواق عالية ووجود منتجات مطلوبة فى السوق، تتحدى المستورد إن لم تكن تتفوق عليه.

من ناحيته، نوه شريف عبد الهادى نائب رئيس الغرفة إلى ما يمثله التصميم من أهمية  للصناعة باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، لا استغناء لأحدهما عن الآخر، مشيرًا إلى أن خلق قيمة مضافة عالية فى قطاع الأثاث يرتكز على التصميم باعتباره الأساس الذى يبنى عليه الفرق بين سعر منتج ومثيله.


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