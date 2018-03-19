برلين: روسيا "ستبقى شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب بوتين

برلين: روسيا "ستبقى شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب بوتينالإثنين، 19 مارس 2018 11:11 ص
هايكو ماس
(أ ف ب)
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أعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الإثنين، أن روسيا ستبقى "شريكا صعبا" بعد إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين لكنها ضرورية فى المساعدة على حل مشكلات دولية.
وقال الوزير الألمانى إن روسيا "ستبقى شريكا صعبا" مؤكدا الحاجة لها للتوصل لحل لمشكلات دولية كبيرة. وأضاف إن إعادة انتخاب بوتين لا يمكن وصفها "بالمنافسة السياسية النزيهة".
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