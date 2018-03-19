برلمانية عراقية تدعو الحكومة لإنقاذ 120 طفلا أيزيديا من قبضة داعش فى سوريا







بغداد (أ ش أ)

دعت البرلمانية العراقية فيان دخيل اليوم الاثنين، حكومة بلادها إلى إنقاذ 120 طفلا أيزيديا من قبضة تنظيم داعش فى سوريا.

وقالت دخيل - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن نحو 120 طفلا أيزيديا مختطفا من أهالى سنجار تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 سنة، وما زالوا بقبضة تنظيم داعش الإرهابى"، مضيفة أن التنظيم أجبرهم على ارتداء الزى العسكرى الذى يرتديه عناصره، للزج بهم فى معاركه المحتملة.

وأضافت أن هؤلاء الأطفال تم خطفهم وهم بأعمار تتراوح بين 6 إلى 9 سنوات، وتعرضوا إلى عمليات غسل أدمغة مبرمجة، بهدف تحويلهم إلى وقود حرب لمعارك تنظيم داعش الإرهابى.

ودعت البرلمانية الحكومة العراقية إلى التدخل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الضحايا، مناشدة القوات العراقية المرابطة على الحدود السورية بالتعامل مع هؤلاء الأطفال حال وصولهم للجانب العراقى على أنهم ضحايا وليسوا إرهابيين.