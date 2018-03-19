بدء محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة التمغة والموازين و6 آخرين فى "رشوة الذهب"







كتب أمنية الموجى - أحمد حسنى

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات جنوب القاهرة، أولى جلسات محاكمة رئيس قسم التوقيع بمصلحة التمغة والموازين، و6 آخرين فى اتهامهم بالرشوة، مقابل تسهيل إجراءات دمغ مشغولات ذهبية القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة حارة اليهود".

عقدت الجلسة أمام الدائرة السابعة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية كل من المستشارين أحمد رضوان أبازيد ومحمد عبد الحافظ، وسكرتارية عادل ربيع، وصبحى عبد الحميد.

وذكرت التحقيقات أن مصلحة تمغ المصوغات والموازين تختص بتمغ المصوغات والمشغولات بأنواعها، بعد التأكد من صحة عياراتها من خلال أخذ عينة من كل مشغول لتحليله بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية التمغ، وذلك مقابل رسوم مالية، حيث تقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفنى على المصوغات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها، على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة التمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المتمغة بها .

جاء فى المذكرة التى أعدتها النيابة برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى القضية رقم 11180 لسنة2017 جنايات الجمالية، أن المتهم الأول عاطف كامل، 55 عاما، ورئيس قسم توقيع التمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة تمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكى جورجى 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر فى حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبدالله مسعد 51 عاما، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكى 26 عاما، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله 41 عاما، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد 60 عام، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، مينا كمال سيدهم 32 عاما، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).

جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظف عمومى طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بوساطة المتهم الخامس مبلغ مالى ثمانى عشر ألف جنيه، مقابل قيامه بتسهيل إجراءات تمغ المصوغات بالمصلحة، والمملوكة للمتهم الثالث، كما أنه طلب رشوة من المتهم الثانى بوساطة المتهم السابع وهى سلسة ذهبية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته تسهيل إجراءات تمغ المصوغات بالمصلحة بقسم التمغة الذى يرأسه، كما طلب وأخذ من المتهم السادس وآخر مجهول بوساطة المتهمين الثانى والرابع 45 ألف جنيه وقطع من مخدر الحشيش على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عن المصوغات المتحفظ عليها والمملوكة للمتهم السادس.

فيما نسبت للمتهمين من الثانى حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة.

كما نسبت للمتهمين الأول والثانى والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

وذكرت التحقيقات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تختص بدمغ المصوغات والمشغولات بأنواعها، بعد التأكد من صحة عياراتها من خلال أخذ عينة من كل مشغول لتحليله بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية الدمغ، وذلك مقابل رسوم مالية حيث تقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفنى على المصوغات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها، على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة الدمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المدمغة بها من عدمه.

يذكر أن ضباط الرقابة الإدارية، ألقوا القبض على المتهمين، عقب ورود بلاغات تفيد طلب الأول من أحد المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلاله النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز فى القضية المعروفة، وبتسجيل المكالمات الهاتفية، تبين صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين أثناء تجمعهم فى ورشة المتهم الثانى بحارة اليهود.