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الإثنين، 19 مارس 2018 02:38 ص
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بدء فرز أصوات الناخبين فى السفارات المصرية بأفريقيا

الإثنين، 19 مارس 2018 01:00 ص
بدء فرز أصوات الناخبين فى السفارات المصرية بأفريقيا فرز أصوات المصريين





أ ش أ
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بدأت عملية فرز أصوات المواطنين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، وذلك في المقار الانتخابية بسفارات مصر بكافة الدول الإفريقية.

وتجرى في هذه الأثناء عملية الفرز في مقار اللجان الفرعية بنيروبى وأديس أبابا وبوجمبورا ولواندا وانجامينا ولوساكا وكمبالا وأسمرة والخرطوم ودكار وليبرفيل وياوندي وبرزافيل ونيامي ودكا وواجادوجو وبريتوريا وكيجالي وهراري وأبيدجان وبورت لويس وأبوجا.

وتسير عملية الفرز بشكل منتظم ويتم الفرز بحضور السفراء ورؤساء البعثات ومندوبي المرشحين.

 

 


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