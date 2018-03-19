video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بدء تدريب العاملين بـ5 مدن سياحية وإعادة تشغيل مركز الطهاة بعد توقف 18 شهرا

الإثنين، 19 مارس 2018 08:16 م
بدء تدريب العاملين بـ5 مدن سياحية وإعادة تشغيل مركز الطهاة بعد توقف 18 شهرا وزيرة السياحة





الإسكندرية ميرفت رشاد وجاكلين منير
إضافة تعليق

قال مصطفى سلطان عضو لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد بدأ فى تفعيل منظومة التدريب فى الأول من مارس الجارى، فى 5 مدن سياحية "القاهرة، الغردقة، الأقصر، مرسى علم، شرم الشيخ"، موضحا أن البرامج التدريبية تتضمن 8 دورات من صحة وسلامة الغذاء لعدد 240 متدربا.

وأضاف سلطان خلال لمؤتمر السياحة.. المشكلة والحل، المنعقد بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، أن الاتحاد بصدد تشغيل مركز الطهاة بعد توقف دام 18 شهرا، فى القريب العاجل، مشيرا إلى أنه تم إقرار خطة العمل وفى انتظار موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على الخطة والموازنة التقديرية

وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية، أنه تم سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة لمنظمى الرحلات بالخارج، والتى كانت أحد المعوقات للنشاط السياحى، قبل التوجه للمشاركة فى فعاليات بورصة برلين والتى اختتمت اعمالها مؤخرا، وأشار سلطان إلى أن الاجتماع الثلاثى الذى عقدته وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مع وزيرى السياحة اليونان وقبرص لتنشيط الرحلات البحرية سيكون له مردود إيجابى على محافظة الإسكندرية وسيحقق لها ميزة تنافسية كبيرة.

أعلن سلطان عن عقد دورات تدريبية فى محافظة الإسكندرية، حيث تعد أكبر سوق عمالة يمكن الاستفادة منه فى المشروعات الفندقية والسياحية الجارى إقامتها بمنطقة العلمين، تابع سلطان قائلا: إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء الاتحاد لوضع مقترحات لتعديل لائحة انتخابات الاتحاد والغرف السياحية، لافتا إلى أنه سيتم مناقشتها فى الاتحاد والدعوة لحوار مجتمعى لكافة أطياف القطاع للوصول لصيغة توافقية لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تلتقى رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية لتعزيز العلاقات السياحية

وزيرة السياحة تصدر قرارا بمد عمل لجان تسيير الاتحاد 3 شهور والغرف شهرين

اخبار السياحة

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

الاسكندرية

تدريب القطاع السياحى




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة