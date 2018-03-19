بدء تدريب العاملين بـ5 مدن سياحية وإعادة تشغيل مركز الطهاة بعد توقف 18 شهرا

الإسكندرية ميرفت رشاد وجاكلين منير

قال مصطفى سلطان عضو لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد بدأ فى تفعيل منظومة التدريب فى الأول من مارس الجارى، فى 5 مدن سياحية "القاهرة، الغردقة، الأقصر، مرسى علم، شرم الشيخ"، موضحا أن البرامج التدريبية تتضمن 8 دورات من صحة وسلامة الغذاء لعدد 240 متدربا.

وأضاف سلطان خلال لمؤتمر السياحة.. المشكلة والحل، المنعقد بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، أن الاتحاد بصدد تشغيل مركز الطهاة بعد توقف دام 18 شهرا، فى القريب العاجل، مشيرا إلى أنه تم إقرار خطة العمل وفى انتظار موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على الخطة والموازنة التقديرية.

وأكد عضو اتحاد الغرف السياحية، أنه تم سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة لمنظمى الرحلات بالخارج، والتى كانت أحد المعوقات للنشاط السياحى، قبل التوجه للمشاركة فى فعاليات بورصة برلين والتى اختتمت اعمالها مؤخرا، وأشار سلطان إلى أن الاجتماع الثلاثى الذى عقدته وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مع وزيرى السياحة اليونان وقبرص لتنشيط الرحلات البحرية سيكون له مردود إيجابى على محافظة الإسكندرية وسيحقق لها ميزة تنافسية كبيرة.

أعلن سلطان عن عقد دورات تدريبية فى محافظة الإسكندرية، حيث تعد أكبر سوق عمالة يمكن الاستفادة منه فى المشروعات الفندقية والسياحية الجارى إقامتها بمنطقة العلمين، تابع سلطان قائلا: إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء وأعضاء الاتحاد لوضع مقترحات لتعديل لائحة انتخابات الاتحاد والغرف السياحية، لافتا إلى أنه سيتم مناقشتها فى الاتحاد والدعوة لحوار مجتمعى لكافة أطياف القطاع للوصول لصيغة توافقية لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.