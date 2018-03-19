video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بالأسماء .. تعرف على الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر لعام 2018

الإثنين، 19 مارس 2018 01:31 م
بالأسماء .. تعرف على الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر لعام 2018 الأمهات الثاليات بالبحر الأحمر





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، عن الأمهات المثاليات بالمحافظة لعام 2018، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر .

وأكدت مديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر، أمام اللجنة المشكلة من المحافظ، بأختيار الأم المثالية لهذا العام، واللاتى تنطبق عليهم الشروط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى، وتم اختيار كلاً من: -

1- أمال محمد حامد ، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة.

2- حميده فهمى عبد الجواد، الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة .

3- مريم كمال ذكى، الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة.

4- زكية عبد الروؤف، الأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة.

5- نجاح عبد الحميد حسن الأم المثالية البديلة على مستوى المحافظة.

6- سعاد محمود مصطفى، الأم المثالية لمدينة رأس غارب. 

7- سهير احمد اسماعيل، الأم المثالية لمدينة الغردقة .

8- اكرام الميرغنى طه، الأم المثالية لمدينة سفاجا.

9- عطيات محمد محمود، الأم المثالية لمدينة القصير.

10- سحر محمود محمد، الأم المثالية لمدينة مرسى علم.

11- فايزة حمزاوى سعيد، الأم المثالية لمدينة الشلاتين.

12- خديجة احمد اوكير، الأم المثالية لمدينة حلايب .

ومن المقرر أن تنظم مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة البحر الأحمر، حفلاً الخميس المقبل لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة.

 الأمهات المثاليات بالبحر الأحمر

الأمهات المثاليات بالبحر الأحمر

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المستشار العسكرى لبنى سويف يكرم 30 من أمهات الشهداء فى عيد الأم

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الغردقة

الامهات المثاليات

تضامن البحر الاحمر

محافظ البحر الاحمر




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة