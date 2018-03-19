بالأسماء .. تعرف على الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر لعام 2018







البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، عن الأمهات المثاليات بالمحافظة لعام 2018، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر .

وأكدت مديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر، أمام اللجنة المشكلة من المحافظ، بأختيار الأم المثالية لهذا العام، واللاتى تنطبق عليهم الشروط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى، وتم اختيار كلاً من: -

1- أمال محمد حامد ، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة.

2- حميده فهمى عبد الجواد، الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة .

3- مريم كمال ذكى، الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة.

4- زكية عبد الروؤف، الأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة.

5- نجاح عبد الحميد حسن الأم المثالية البديلة على مستوى المحافظة.

6- سعاد محمود مصطفى، الأم المثالية لمدينة رأس غارب.

7- سهير احمد اسماعيل، الأم المثالية لمدينة الغردقة .

8- اكرام الميرغنى طه، الأم المثالية لمدينة سفاجا.

9- عطيات محمد محمود، الأم المثالية لمدينة القصير.

10- سحر محمود محمد، الأم المثالية لمدينة مرسى علم.

11- فايزة حمزاوى سعيد، الأم المثالية لمدينة الشلاتين.

12- خديجة احمد اوكير، الأم المثالية لمدينة حلايب .

ومن المقرر أن تنظم مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة البحر الأحمر، حفلاً الخميس المقبل لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة.