بالأسماء .. تعرف على الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر لعام 2018

بالأسماء .. تعرف على الأمهات المثاليات بمحافظة البحر الأحمر لعام 2018الإثنين، 19 مارس 2018 01:31 م
البحر الأحمر - عماد عرفة
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، عن الأمهات المثاليات بالمحافظة لعام 2018، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر .
وأكدت مديرية التضامن الإجتماعى بالبحر الأحمر، أمام اللجنة المشكلة من المحافظ، بأختيار الأم المثالية لهذا العام، واللاتى تنطبق عليهم الشروط التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى، وتم اختيار كلاً من: -
1- أمال محمد حامد ، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة.
2- حميده فهمى عبد الجواد، الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة .
3- مريم كمال ذكى، الأم المثالية الثالثة على مستوى المحافظة.
4- زكية عبد الروؤف، الأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة.
5- نجاح عبد الحميد حسن الأم المثالية البديلة على مستوى المحافظة.
6- سعاد محمود مصطفى، الأم المثالية لمدينة رأس غارب.
7- سهير احمد اسماعيل، الأم المثالية لمدينة الغردقة .
8- اكرام الميرغنى طه، الأم المثالية لمدينة سفاجا.
9- عطيات محمد محمود، الأم المثالية لمدينة القصير.
10- سحر محمود محمد، الأم المثالية لمدينة مرسى علم.
11- فايزة حمزاوى سعيد، الأم المثالية لمدينة الشلاتين.
12- خديجة احمد اوكير، الأم المثالية لمدينة حلايب .
ومن المقرر أن تنظم مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة البحر الأحمر، حفلاً الخميس المقبل لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة.
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