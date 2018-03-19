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انهيار منزل أثناء تنقيب 6 أشخاص عن الآثار أسفله فى الأقصر

الإثنين، 19 مارس 2018 04:46 م
انهيار منزل أثناء تنقيب 6 أشخاص عن الآثار أسفله فى الأقصر تنقيب عن أثار -ارشيفيه





الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بالأقصر، منذ قليل، فى إنقاذ 5 مواطنين من الموت المحقق في إنهيار منزل عليهم بنجع الحسينات بمدينة الطود دائرة بالأقصر خلال تنقيبهم برفقة سادس عن الآثار أسفله، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال إدارة شرطة السياحة والآثار بالأقصر، إخطار من مساعد مدير الأمن اللواء عصام ياسين، يفيد بقيام 6 أشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم مما أدى الى انهيار المنزل عليهم، وذلك فى نجع الحسينات بمدينة الطود، وتمكن رجال الدفاع المدن من إنقاذ 5 مواطنين أسفل المنزل وهم فى حالة إعياء شديدة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وتم التحفظ عليهم، وجارى البحث عن المتهم السادس، حيث تبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار تنتهى بسرداب بطول 15 متر، وتم التحفظ على الأتربة الناتجة والأدوات المستخدمة فى الحفر.

 


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