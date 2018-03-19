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انقلاب سيارة نقل فى ترعة الجلاء بطريق العامرية بالإسكندرية

الإثنين، 19 مارس 2018 03:06 م
انقلاب سيارة نقل فى ترعة الجلاء بطريق العامرية بالإسكندرية انقلاب سيارة - ارشيفيه





الإسكندرية – أسماء على بدر
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شهد الطريق الصحراوى بالإسكندرية حادث تصادم، أسفر عن إصابة عامل باشتباه كسور وجروح وسحجات بمختلف أنحاء الجسم، تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وجارى رفع السيارة وحمولتها.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من السيد العميد مأمور قسم شرطة ثان العامرية يفيد بانقلاب سيارة فى ترعة الجلاء ووجود ومصابين بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات " منطقة الكيلو 50 - تجاه القاهرة انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهرى.

 

بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ف ر 4573 / س و أ 6835 مصر "نقل بمقطورة" محملة بعدد 2 كونتينر "مواد بترولية " قيادة ع ع م 55 سنة سائق مقيم مساكن الصينية - دائرة قسم شرطة الدخيلة بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدها بالسيارة رقم ب و أ 2758 مصر " نقل "محملة بالأخشاب قيادة ع م م 34 سنة سائق مقيم مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، تقف يمين الطريق "مُعطلة " وحال مفاداتها إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنحرافها وسقوطها بمياه ترعة الجلاء وإحتجاز قائدها بكابينة القيادة.  

 

أسفر الحادث عن إصابة مستقل السيارة الأولى م ع ع 23 سنة عامل " نجل قائد السيارة " باشتباه كسور وجروح وسحجات بمختلف أنحاء الجسم ، تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة وجارى رفع السيارة وحمولتها وتم استخراج قائدها بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى، تم نقل المصاب لمستشفى العامرية العام للعلاج ، تم التحفظ على السيارتين وقائد السيارة الثانية.

لم يؤثر الحادث على حركة سير المرور تحرر المحضر رقم 3758/2018 جنح قسم شرطة ثان العامرية ،وجارى العرض على النيابة كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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