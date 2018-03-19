انطلاق مؤتمر عمال النقل البرى باتحاد عمال مصر لدعم السيسي على أنغام بشرة خير

انطلق منذ قليل، المؤتمر الجماهير الحاشد لعمال النقل البرى، بقاعة المؤتمرات الكبرى باتحاد عمال مصر، لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.

وتزينت القاعة الرئيسية بصور السيسى وأعلام مصر، وسط هتافات العمال "تحيا مصر"، على أنغام مكبرات الصوت وأغانى تسلم الأيادى و قالوا إيه، وبشرة خير.

واستقبل عمال مصر، جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، استقبال حافل بالهتافات وأعلام مصر والزغاريد.

ويشهد المؤتمر عددا من أعضاء هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وممثلو المجتمع المدنى.

ويستعرض المؤتمر الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطة الحشد الجماهيرى للتوجه إلى صناديق الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الحالى وتكليف رؤساء النقابات العمالية والاتحادات الفرعية بالمحافظات بالتواجد داخل مواقع العمل ومقار المنظمات النقابية لتوفير كل وسائل الحشد والتيسير على المواطنين خلال الأيام الثلاثة.