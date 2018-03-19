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انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الرائد المثالى للمعلمين بتعليم القليوبية

الإثنين، 19 مارس 2018 12:14 م
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الرائد المثالى للمعلمين بتعليم القليوبية المشاركين بمسابقة الرائد المثالى بالقليوبية





القليوبية - نيفين طه
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انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الرائد المثالى لمعلمى الفصول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برعاية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ورائد عام المرحلة الثانوية، وعاطف سلامة وكيل المديرية، ورائد عام المرحلة الإعدادية، والدكتور أشرف سرج مدير عام الشؤون التنفيذية، ورائد عام المرحلة الإبتدائية .

أقيمت التصفيات التى تستمر حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، بحضور عاطف سلامة وكيل المديرية، ولجنة التقييم المكونة من محمد سلامة المصرى موجه عام التربية الإجتماعية، ومحمد مرسى ياسين موجه أول التربية الإجتماعية، والاستاذة مرفت السيد محمد مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية، لتقييم أعمال المعلمين مع طلاب فصولهم على مدار العام الدراسى، وفق أسس وقواعد الإتحادات الطلابية.

وقال عاطف سلامة وكيل المديرية، إن البرنامج التقييمى يتم على مدار ثلاثة أيام، من ١٩ وحتى ٢١ مارس الجارى، لمعلمى الفصول بالمراحل الثلاث "الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية"، حيث تم تنفيذ المسابقة على مستوى المدارس، وتصعيد ١٢ معلما فى ١٢ إدارة تعليمية، وتتم التصفيات الحالية لتصعيد أحد المعلمين على مستوى الجمهورية .

 

مسابقة الرائد المثالى بالقليوبية (1)
مسابقة الرائد المثالى بالقليوبية 

 

مسابقة الرائد المثالى بالقليوبية (2)
جانب من مسابقة الرائد المثالى بالقليوبية 

 


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