انتشار الخدمات المرورية بمحور عرابى ﻹرشاد السائقين للطرق البديلة

انتشار الخدمات المرورية بمحور عرابى ﻹرشاد السائقين للطرق البديلةالإثنين، 19 مارس 2018 09:58 ص
تحويلات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عينت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة العديد من الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين، للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل فى حركة السيارات وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.
كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية، ضمن مشروع مترو الانفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.
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