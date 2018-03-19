انتحارى يفجر نفسه جنوب تونس دون وقوع إصابات







(أ ف ب)

فجر مشتبه به نفسه، اليوم الاثنين، إثر مطاردته من قوات الأمن التونسية فى منطقة بن قردان بجنوب البلاد كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية خليفة الشيبانى فى تصريح لقناة نسمة الخاصة إن قوات الأمن "طاردت مشتبهين إثنين فى منطقة بن قردان، وفجر أحدهما نفسه بدون أن يحدث إصابات فى صفوف الأمنيين".