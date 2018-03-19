video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انتحارى يفجر نفسه جنوب تونس دون وقوع إصابات

الإثنين، 19 مارس 2018 02:44 م
انتحارى يفجر نفسه جنوب تونس دون وقوع إصابات الشرطة التونيسية





(أ ف ب)
إضافة تعليق

فجر مشتبه به نفسه، اليوم الاثنين، إثر مطاردته من قوات الأمن التونسية فى منطقة بن قردان بجنوب البلاد كما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية خليفة الشيبانى فى تصريح لقناة نسمة الخاصة إن قوات الأمن "طاردت مشتبهين إثنين فى منطقة بن قردان، وفجر أحدهما نفسه بدون أن يحدث إصابات فى صفوف الأمنيين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السلطات التونسية تلقى القبض على عنصر تكفيرى فى سوسة

الحكومة التونسية تهدد بملاحقة المسئولين عن تعطيل إنتاج الفوسفات

قيادى بإخوان تونس: الخلاف بين إيران والعرب سياسى وليس دينى

اخبار عربيه

تونس

تفجير انتحارى

جنوب تونس

الشرطه التونيسيه




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة