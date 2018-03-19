اليوم.. نظر جلسة محاكمة 20 محاميا بمغاغة فى تهمة إهانة القضاء







المنيا- حسن عبد الغفار

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 20 محاميًا تابعين لمركز مغاغة شمال المحافظة، فى تهمة إهانة القضاء، وتعطيل العمل بمحكمة.

ومن المقرر أن يترأس سامح عاشور نقيب محامين مصر، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، وعدد ىخر من كبار المحامين من بينهم، محمد أبو ليلة نقيب محامين القليوبية، نبيل عبد السلام نقيب محامين الإسماعيليه، "الدكتور عمر سالم" وزير شئون مجلسي الشعب والشوري سابقًا، والدكتور حسن سند عميد كليه الحقوق بالمنيا.

وكانت محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، صدقت في شهر ديسمبر من عام 2016، على قرار المحامي العام لنيابات المنيا، بإحالة 20 محامياً بمركز مغاغة بشمال المحافظة إلى محكمة الجنايات، بتهم الإضراب والتظاهر والتعدى وتعطيل العمل بمنشآة قضائية، وتعطيل العمل بمحكمة مغاغة في عام 2013.