اليوم.. ندوة تعريفية بجمعية رجال الأعمال عن اتفاقية "الميركسور"







كتب هانى الحوتى

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، ندوة تعريفية عن دول تجمع الميركسور بحضور السفراء والمستشارين التجاريين لدول الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواى وعدد كبير من رجال الأعمال.

يأتى ذلك فى ضوء قيام الجمعية بالتعريف باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور لدخولها حيز التنفيذ وذلك بعد قيام البرلمان الأرجنتينى باستيفاء إجراءات التصديق على الاتفاقية مؤخراً.

وأكد محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور ودخول الاتفاق حيز النفاذ بعد تصديق البرلمان الأرجنتينى عليها مؤخراً فى زيادة التبادل التجارى مع دول أعضاء الاتفاقية وتشمل كلاً من مصر والأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواي.

وأشار يوسف، إلى أن حجم التجارة بين مصر وتجمع الميركسور سجل خلال عام 2016 قيمة 3538 مليون دولار وبلغ نصيب الصادرات المصرية منها 109 مليون دولار فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول التجمع 3429 مليون دولار.

وأوضح أن انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وبدخولها حيز النفاذ ستضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية لدول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة 10 سنوات، مشيراً إلى أن حوالى 47% من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاء فورى من الرسوم الجمركية وهو ما يعزز فرص ومستقبل الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

وقال إن الجمعية ستقوم بتعريف مجتمع الأعمال بالمزايا التى ستحققها اتفاقية التجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور، حيث ستتناول الندوة التى ستعقدها الجمعية الاثنين بحضور سفراء ومستشارين التجاريين لأعضاء الدول المزايا العائدة على مصر من دخول الاتفاق حيز النفاذ و استعراض إمكانات كل دولة من دول التجمع على حدى من خلال عرض تقدمه سفارة تلك الدولة.

وأضاف يوسف أن الندوة ستعقد ايضا بحضور ممثلى قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتمثيل التجارى المصرى وممثلى وزارة الخارجية للإجابة على جميع تساؤلات مجتمع الأعمال عن بنود الاتفاقية والاشتراطات الخاصة بالتصدير لدول أعضاء التجمع.