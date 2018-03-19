اليوم.. ندوة الجمعية "المصرية اللبنانية" تستضيف وزير الرياضة خالد عبد العزيز







كتب هانى الحوتى

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "الرياضة والاستثمار..شراكة من أجل التنمية"، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، محمد الأتربى رئيس بنك مصر ورئيس صندوق دعم الرياضة المصرية، محمد الحوت المدير التنفيذى للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة - دهانات.

ويدير الندوة، والتى تعقد بأحد فنادق القاهرة، الزميل ياسر أيوب، وتأتى تلك الندوة فى إطار تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة فى دعم ومساندة الأنشطة الرياضية فى مصر خاصة بعد إنشاء صندوق دعم الرياضة المصرى.