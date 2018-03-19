اليوم.. سيف الإسلام القذافى يعلن من تونس برنامجه لانتخابات الرئاسة الليبية

اليوم.. سيف الإسلام القذافى يعلن من تونس برنامجه لانتخابات الرئاسة الليبيةالإثنين، 19 مارس 2018 09:48 ص
سيف الإسلام القذافى
كتبت آمال رسلان
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يعقد أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسى الإصلاحى لسيف الإسلام القذافى، اليوم الاثنين، فى تونس مؤتمرا صحفيا لتسليط الأضواء على البرنامج الإصلاحى المستقبلى لابن القذافى، وسط أنباء عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال موقع أرابيسك الإخبارى التونسى، نقلا عن مصادر ليبية، إن جمعيات حقوقية ليبية ستشارك فى المؤتمر الصحفى وأفادت بأنه سيتم طرح رؤية سيف الإسلام القذافى لآليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة فى ليبيا من أجل تجاوز الأزمة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء الوطن العربي
رحمة الله علي الشهيد القذافي .. ولعنة الله علي خنازير و كلاب اهل النار المرتزقة
يجب علي كل الشعب العربي الوطني المحترم الوقوف مع ابن الشهيد القذافي لتطهير الوطن العربي من خنازير اخوان بني صهيون المرتزقة لمخابرات العصابة الشيطانية الصهيوانجلوامريكية و الكيان الصهيوني من خلال الخنزير التركي القردخان الملعون و كلاب الشيطان الخميني اللي سعو في الوطن العربي فسادا ... اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور محمد جيييم
ناس موش بتحمد ربنا ، إنها أفلتت برقبتها !!!
إرجع بلدك ياحلو ، علشان تدفع باقى حساب المرحوم !!!