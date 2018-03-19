اليوم.. سيف الإسلام القذافى يعلن من تونس برنامجه لانتخابات الرئاسة الليبية







كتبت آمال رسلان

يعقد أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسى الإصلاحى لسيف الإسلام القذافى، اليوم الاثنين، فى تونس مؤتمرا صحفيا لتسليط الأضواء على البرنامج الإصلاحى المستقبلى لابن القذافى، وسط أنباء عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال موقع أرابيسك الإخبارى التونسى، نقلا عن مصادر ليبية، إن جمعيات حقوقية ليبية ستشارك فى المؤتمر الصحفى وأفادت بأنه سيتم طرح رؤية سيف الإسلام القذافى لآليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة فى ليبيا من أجل تجاوز الأزمة.