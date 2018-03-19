اليوم.. "المواصفات والجودة" تنظم ورشة عمل للتعريف بنظام التسجيل الإلكترونى







كتب إسلام سعيد

تنظم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اليوم الاثنين، ورشتى عمل للتعريف بنظام التسجيل الإلكترونى لشهادات المطابقة الخاصة بالبرنامج السعودى لسلامة المنتجات "سابر"، وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع الوعى والتعريف بالمستجدات المتعلقة بالمواصفات ونظم تقييم المطابقة.

وقال أشرف عفيفى رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن الورشة الأولى ستعقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية ويعقبها عقد الورشة الثانية بالاسكندرية يوم الأربعاء المقبل بمقر الغرفة التجارية، مشيراً إلى أن ورشتى العمل تستهدفان فى المقام الأول رفع الوعى لدى المصدرين المصريين بأحدث المستجدات فى السوق السعودى باعتبار المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية 2.6 مليار دولار منها 1.6 مليار صادرات مصرية.

وأوضح أن ممثلى الجانب السعودى من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سيقومون خلال ورشة العمل بشرح النظام الإلكترونى الذى تم إطلاقه مطلع شهر فبراير الماضى بعنوان "سابر" كنظام جديد لقبول السلع والمنتجات المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيتم شرح نظام التسجيل الإلكترونى لشهادات المطابقة وشرح آلية التسجيل فى النظام وكيفية إصدار الشهادات، وتسجيل المنتجات وذلك لتسهيل عملية تصدير السلع والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات بالسوق السعودى.

وأضاف عفيفى، أنه سيتم أيضاً شرح متطلبات علامة الجودة السعودية على السلع والمنتجات التى يتطلب الحصول عليها للنفاذ للأسواق السعودية حيث يسمح النظام الجديد بتفويض جهات داخل كل بلد مصدر للمملكة العربية السعودية لمنح هذه العلامة للمنتجات فى بلد المنشأ وذلك لتيسير إجراءات التصدير للمملكة، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة فى المساهمة فى تيسير نفاذ الصادرات المصرية للأسواق السعودية من خلال تعريف المصدرين بمتطلبات التصدير الجديدة المطبقة مؤخراً فى المملكة العربية السعودية.