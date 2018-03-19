اليوم السابع: قمة الأشقاء فى الاتحادية







تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





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