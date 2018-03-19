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اليوم السابع: قمة الأشقاء فى الاتحادية

الإثنين، 19 مارس 2018 07:58 م
اليوم السابع: قمة الأشقاء فى الاتحادية اليوم السابع





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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل زيارة الرئيس السودانى عمر البشير لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.


 

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