اليوم.. الحكم فى طعن يطالب بنقل عضوية سامح عاشور لـ"غير المشتغلين"







كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سعيد القصير، حكمها فى طعن يطالب بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.

اختصم الطعن رقم 19707 لسنة 62 قضائية عليا، سامح عاشور بصفته نقيب المحامين.