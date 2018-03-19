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اليوم.. الحكم فى طعن المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة "النقض"

الإثنين، 19 مارس 2018 12:00 ص
اليوم.. الحكم فى طعن المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة "النقض" دار القضاء العالى





كتبت هدى أبو بكر
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تصدر دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم الاثنين، حكمها فى الطعن المقام من المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وقال "عمارة" فى طعنه ، إن قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدى أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 الذى استند إليه القرار.

وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا فى 30 يونيو الماضى بتعين المستشار مجدى أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، وفقا للقانون الجديد الذى ألغى مبدأ الأقدمية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ومنح القانون، رئيس الجمهورية، حق اختيار رئيس محكمة النقض من بين 3 نواب يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض المنتهية فترته.


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