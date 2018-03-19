اليوم.. التحالف العربى يعرض صور لصواريخ إيرانية مهربة للحوثيين

اليوم.. التحالف العربى يعرض صور لصواريخ إيرانية مهربة للحوثيينالإثنين، 19 مارس 2018 06:42 ص
المتحدث باسم التحالف العربى العقيد ركن تركى المالكى
(أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، العقيد ركن تركى المالكى أن التحالف سيعرض خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين أدلة جديدة تكشف تورط إيران فى تهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة لمليشيات الحوثى وتهديدها للأمن الإقليمى والدولى ونشر الفوضى.
وأشار المالكى، فى بيان له أوردته قناة "العربية" الإخبارية م إلى أنه سيتم عرض خلال المؤتمر صواريخ إيران الباليستية المهربة للمليشيات فى اليمن.
يذكر أنه سبق للتحالف أن أكد عدة مرات تورط إيران فى تسليح الحوثيين، وتهديدها للملاحة الإقليمية والدولية.
وفى الخامس من فبراير كشف العقيد الركن تركى المالكى أن إيران زودت مليشيات الحوثى بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية فى مضيق باب المندب.
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